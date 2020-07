Non tocca ai giocatori neroverdi ricordarlo, non a De Zerbi, che dopo aver dominato all’Olimpico e vinto contro la seconda in classifica, è giusto che si godano l’impresa da signori. Diverso è il compito di chi commenta.Nell’imbarazzo generale e con una sicurezza francamente non giustificata dalle immagini girate in campo da Aureliano e Longo. In breve, su una discesa in conduzione di Bourabia, Parolo interviene e sporca via un pallone che finisce casualmente sui piedi di Raspadori di là dalla linea dei difensori di Inzaghi. Il piccolo neroverde raccoglie in area, ringrazia e secca Strakosha di piatto: 0-1, e Lazio stracotta. Non può mai essere fuorigioco, se a toccarla per ultimo è Parolo e non Bourabia. Ma. C’è poco Di Bello in questa fischiata.E così unha dovuto ribaltare una Lazio dapprima tenuta in vita da un poccio arbitrale, poi passata in vantaggio immeritatamente al 33’ grazie a un rimpallo grottesco. Del contatto dubbio che ha steso Kyriakopoulos dando il la alla ripartenza vincente di Lazzari, non parlo: mi fido del silenzio del Var… Insomma,. De Zerbi l’ha buttato dentro all’inizio della ripresa togliendo un deludente Traorè (ebbene sì, si dominava senza Berardi e Caputo), e Ciccio fin da subito ha reso più pungente l’attacco del Sassuolo. Così la rete del pareggio è arrivata dopo neanche sette minuti di gioco., che ha tolto il pallone a Luis Alberto e innescato Caputo,, servito dal buon Ciccio davanti a Strakosha.. Alla sua prima da titolare, l’attaccante classe 2000 (e prodotto del vivaio neroverde). Specialmente nella ripresa, questo ragazzo ha ben figurato, mettendosi in mostra da seconda punta con giocate nello stretto molto interessanti., arrivato per la gioia del Sassuolo nei minuti di recupero.in massima serie, ovvero Berardi, che nella stagione 13/14 fissò il primato. Inoltre il centravanti di Altamura eguaglia così anche il suo stesso record personale (sempre in Serie A), ottenuto lo scorso anno con l’Empoli. Adesso ha ancora sei giornate per entrareSegnerà anche mercoledì sera contro la Juve?