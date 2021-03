. Quattro minuti intensi di pesantissimi sensi di colpa, per aver atterrato in area Di Lorenzo ingenuamente. L’arbitro fischia il rigore, Insigne calcia e segna dal dischetto, il Sassuolo è sotto (2-3) a partita praticamente conclusa. E in gran parte è colpa tua, anche se stavi provando a dare il massimo, anche se sei stato beffato dalla malizia dell’avversario. Perché, diciamocelo, Di Lorenzo non aspettava altro. È stato un rigore tanto netto quanto cercato. La cosa grave è che sei appena entrato in campo, non hai ancora toccato palla, e nelle gerarchie del mister più o meno sai dove ti trovi.Perciò in teoria hai tanta voglia ma poco tempo a disposizione., c’è grande tensione, il pallone può schizzare a caso in una delle due porte., colui che determina la sconfitta immeritata, quello che fa il pasticcio definitivo, irrimediabile. E tutto ciò al termine di una gara in cui i compagni hanno fatto grandi cose. È troppo mi sa.Ma queste sensazioni lo spettatore le prova senza crederci davvero, è l’inerzia del tifo, l’ombra del tifo.. Mi piace pensare a quella iniziativa sulla fascia dello slovacco come, una specie di compensazione metafisica. Il calcio che si accorge dei suoi capricci e chiede scusa, rimettendo le cose a posto. Poi mi rendo conto che c’è sempre un resto che rimane fuori: il finale di partita di Manolas, così simile e così diverso allo stesso tempo, certamente più amaro. Diventa allora assai più complicato trovare un senso alla catena degli eventi. Meglio astenersi dal conferirgliene uno a nostro piacimento. Siamo semplicemente contenti per te, Lukas, e questo può bastare.