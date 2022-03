. Tant’è che forse oggi sarebbe addirittura più corretto parlare di, piuttosto che di ‘gol alla Mbappè’. L’ivoriano evidentemente ci ha preso gusto con quella finta e quel tiro. Ma insomma non siamo qui ad appioppare etichette ai gesti tecnici. Lo splendido e provvisorio 2 a 1 all’Arechi è stato rovinato dalla sciocchezza di Raspadori, che nella ripresa si è fatto cacciare fuori per un doppio giallo. Così è arrivato il prevedibile pareggio di Djuric. Trac.Lo so che quando avvengono accelerazioni di valore così repentine c’è sempre qualcuno che casca dal pero. Ecco dunque l’articolo che fa per te, amico dal pero caduto.. A volte infatti una cessione viene letta solo come una perdita, l’altra faccia della quale sarebbe la volontà ferrea del giocatore ambizioso in partenza, che si traduce sempre nell’insopportabile ma in fondo comprensibile ricatto: o big o morte. Boga se n’è andato e non ritorna più. Ma meglio! Meglio per Traorè, deve aver pensato Carnevali. Incassiamo soldi di qua e garantiamo spazio a una giovane promessa di là: è arrivato il suo momento.. Perché ha talento ma anche fame, e stava scalpitando (pur non mostrandolo troppo essendo un timido). Il suo problema di fondo era che giocava a singhiozzo, per questo non poteva ancora rendersi conto dei suoi mezzi.E ora, con questo Traorè libero e in fiducia,. Un Boga che giocava fondamentalmente per conto suo e ora fatica a imporsi nella Dea. Traorè si associa di più, ha lo spunto quando serve, ma si associa di più, rimane centrocampista-trequartista dentro anche se è passato a fare l’esterno in pianta stabile. Dunque la crescita di Traorè non può essere letta separatamente dalla sua causa prima: la partenza di Boga. Non c’entra nulla la Coppa d’Africa.. Una riguarda sempre la rosa, in particolare la lunga assenza di Djuricic. Col trequartista serbo in circolazione, un giocatore tra lui, Traorè e Raspa sarebbe di nuovo costretto a stare fuori. In secondo luogo c’è la questione modulo, che però Dionisi pare abbia risolto, credo, in maniera definitiva. Col 4-2-3-1 Raspadori fa il trequarti, mentre il titolare a sinistra è sempre Traorè, ormai non ci sono dubbi a riguardo.