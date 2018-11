. Uno al Parma, l'altro al Sassuolo. Chi dalla Cina e chi dalla Germania. I colpi del mercato estivo di due società nuovamente e diversamente ambiziose. Africani al tramonto, pensavano i maligni, mentre gli ottimisti esaltati correvano a comprare incenso., ripagando le attese e sorprendendo gli scettici: sono. Ieri l'ivoriano non solo ha sbloccato la partita al 6', ma ha reso un inferno la giornata dei difensori neroverdi., dopo una prestazione così così è sceso al 59' senza aver inciso più di tanto, dolorante alla caviglia. Iacoponi l'ha menato di brutto, su quella fascia. Già, perché(Babacar punta, Boateng a sinistra e Berardi a destra). E non è che abbia funzionato tantissimo. Al contrario, forse anche per il tipo di partita condotta, sarà stato senz'altro questo, o forse per il tipo di difese rispettivamente affrontate. Fatto sta che Inglese e Jervinho si sono espressi ai loro massimi livelli, coadiuvati da un ottimo Siligardi, mentre il Baboacardi ha prodotto pochino, in termini di occasioni nitide.Purtroppo però (questione ruolo a parte), a dire il vero.. C'è una differenza ulteriore, però:(a Cagliari e contro il Bologna), mentre, quando il Sassuolo vinse in casa con l'Empoli 3-1. Comincia a essere una data su cui riflettere., evidentemente legato al ruolo ricoperto ieri da Boateng: il figlio di Eusebio a segno contro il Chievo di Ventura due giornate fa è stato poi. La cosa singolare, se andiamo a guardarci meglio dentro, è che: su 13 partite ne ha fatte da titolare soltanto 7, pur non avendo mai toppato clamorosamente. Per giunta quando sta fuori dagli undici,, quando tra l'altro fece espellere Douglas Costa). Strano, no? A me sembra tanto forte Di Francesco.. che è un peccato vederlo così sottoutilizzato. Specialmente di questi tempi, con un Boa non proprio al top.