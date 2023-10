L’uno a uno tutto sommato è giusto, le squadre si sono affrontate a viso aperto, senza troppe cautele o timori. Un calcio che ci piace. L’intensità e l’aggressività un po’ sporca dei giallorossi ha sorpreso sulle prime gli uomini di Dionisi, che però dopo poco hanno saputo ristabilire subito l’equilibrio., visto che le occasioni non sono mancate da entrambe le parti (11 per i padroni di casa, 13 per gli ospiti)., ancora una volta togliendo dal giudizio quell’altro gol regalato. Questa di Lecce è una bella risposta della rosa del Sassuolo, chiamata in causa da una doppia necessità: sostituire lo strappato Henrique e proprio all’ultimo anche l’intoccabile Toljan. E così abbiamo vistodi terzino destro e dal primo minuto anche. Il primo se l’è cavata come al solito. Oddio, non che si sia notata troppo la differenza tra fascia destra e fascia sinistra: più o meno è stato il Pedersen che avevamo già visto.andando a saltare su corner. Berardi realizza dal dischetto all’ombra di Racic, potremmo dire. Non solo. Il centrocampista serbo). Ha giocato 50 palloni con l’88% di precisione nei passaggi, e per non farsi mancare nulla, ha effettuato 6 recuperi. Insieme a Boloca, che ne ha recuperati 10, ha garantito in effetti un certo, questo, specialmente per una squadra tecnica e leggera come il Sassuolo. Racic non ha soltanto dimostrato di poterci stare in caso di necessità, è che può tornare utile come alternativa ‘fisica’ (ma non solo) a Henrique o Boloca, lui come il riapparso Obiang, entrato in campo nei minuti finali, proprio al posto del serbo. Tra l’altro la presenza e il filtro di Racic hanno permesso anche al terzo nuovo acquisto debuttante da titolare della serata, ossia, di svolazzare a piacimento sulla trequarti, senza troppi sensi di colpa. Come se la sola presenza di Racic avesse sgravato un poco lo spagnolo, assicurando maggior copertura alla difesa.