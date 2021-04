, senza poter contare sui suoi giocatori più rappresentativi: Berardi, Locatelli, Caputo, Defrel, Ferrari., molti lo ripetono provando una beffarda e talvolta stoltissima sensazione di piacere,Invece non è così, ci sono delle volte che, anzi, tiene proprio un bel discorsetto.Ma nel secondo tempo ho visto entrare Dzeko e Veretout, per esempio. Nel senso che li ho visti solo entrare. Negli ultimi 19 minuti infatti il francese a centrocampo ha giocato solamente dieci palloni. Normale non accorgersene se dall’altra partesta finendo una partita da 130 palloni giocati col 97% di passaggi riusciti.. Qualche tempo fa avevo segnalato un limite di questo giocatore, un’ involuzione quasi impercettibile: sembrava rifugiarsi sempre nella giocata più sicura. Ieri ho rivisto un talento più completo, un centrocampista che si è preso più di un rischio. Responsabilizzato forse dall’assenza di Locatelli,ha giocato probabilmente la sua miglior partita da quando è neroverde. Ha colpito pure un palo, nello splendido inizio gara del Sassuolo. Assieme a Obiang, ha formato una coppia di centrocampo di altissimo livello, mentre stavamo ancora tutti a piangere la momentanea perdita di Manuel. Dunque? Siamo già pronti a fare senza? Dobbiamo, anzi è benefico immaginarsi un Sassuolo senza di lui., un progetto, una rosa intera che lavora all’unisono. Vedevo un sogno. Dall’altra parte invece vedevo un dover essere, un tenersi su a fatica in un momento di difficoltà. Ci ha detto questo il 65% di possesso di ieri.I meriti vanno ad Haraslin, a Oddei, che per la seconda volta entra e fa un assist importante, e naturalmente a, che al termine di una grande prestazione è riuscito a premiarsi con un gol. Ma non dobbiamo dimenticare nemmeno il cambio di assetto, l’impianto di gioco modificato dal mister nel finale per permettere ai ragazzi tutto questo. Il Sassuolo ha finito la partita con Haraslin (un esterno alto) entrato al posto di un terzino (Toljan). E quello era il lato di Spinazzola per intenderci. De Zerbi ha inserito Peluso per Chiriches, riportando Marlon sul centrodestra della difesa. Poi ha abbassato Obiang tra i due centrali, sia per costruire diversamente che per proteggere la difesa da Dzeko. Accanto a Lopez scendeva Traorè, e se da una parte si alzava in fascia Rogerio, dall’altra spingeva Haraslin, ancora più offensivo. Tolto Djuricic, nei mezzi spazi sotto la punta (Raspadori) agivano Boga e Oddei. Ed è stata proprio questa posizione di Oddei a mettere in difficoltà la Roma nell’azione del gol del 2-2.Insomma, nella partita di ieri possiamo trovare davveroi, ma anche nuove speranze. Dal potere dei simboli (quella fascia da capitano al braccio di Raspadori) che è manifestazione puntuale di un senso di appartenenza collettivo autentico e sorprendente (Magnanelli e Consigli che appoggiano la proposta del mister...), alla forza crescente di una rosa che va capita, aspettata, e lasciata sbocciare.