Se l’aveva impressionatosoprattutto nel primo quarto d’ora, durantela squadra dici ha lasciati a bocca aperta per i restanti 75 minuti. Esagero un po’, chiaramente, ma neanche troppo. Infatti. Ha del clamoroso la figura che hanno fatto. Si è rasentata la pena. Merito di un Sassuolo che, pur essendo entrato in campo con timore eccessivo, ha saputo scrollarsi di dosso ben presto i due gol subìti all’inizio (al 5’ Danilo e al 12’ Higuain) riaccendendosi di colpo.E meritava senza alcun dubbio di vincere, tanto che, molto stretto.(immagino, tutti coloro che non hanno visto la partita),: possesso palla del 56%, 10 occasioni da gol a 8, 16 tiri contro 13,Ovvio:vale a dire dal minuto 16 al minuto 30,. A fronte dei 5’08 neroverdi la Juve ha opposto solamente 1’51. Il che. Sarri stava male a bordo campo, e al tempo stesso dava come l’impressione di provare a farsene una ragione, si sforzava di allenare una disfatta ideologica in atto. Eppure lo sapeva, l’aveva anche preannunciato nella conferenza stampa (“Ci sarà da soffrire in alcuni momenti…”). Ebbene, la realtà è stata di gran lunga peggiore.. Il Sassuolo, molto semplicemente, le ha tolto il suo credo, proprio come aveva fatto sabato sera l’Atalanta.: il bosniaco ha giocato 47 palloni e completato 32 passaggi, l’italiano ben 103 palloni, con 91 passaggi riusciti. La prestazione di Pjanic potrà rendere felice un fantallenatore (per via dei due assist), ma non Sarri di certo. Al contrario questo Locatelli è motivo di vanto per De Zerbi.Senza compromessi.Dopo aver visto Juventus-Atalanta e Sassuolo-Juventus, vien da dire di sì.