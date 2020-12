Al Franchi si è rivisto il Sassuolo! E francamente del pareggio (1-1) me ne importa poco. Era da un po’ che non assistevamo a una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. Ieri c’è stata, e anche prima dell’ingresso dei big rientranti (Defrel e Caputo).I ragazzi hanno ritrovato il gioco e no, non è per questo che non sono riusciti a mantenere il vantaggio meritato (splendida l’azione del gol dell’uno a zero di Traorè).Nel complesso,. Molto concretamente potremmo andare a rintracciarli nelleDe Zerbi, anchedi domenica, ha effettuato un saggio e rinfrescante turnover, lasciando riposare tre pedine fondamentali: Ferrari, Lopez e Djuricic (quest’ultimo è entrato in campo solo nel finale). Ciò ha dato modo ai loro sostituti, rispettivamente Peluso, Obiang e Traorè, di giocare una grande partita. Questi tre attori meritano davvero una menzione speciale. Il primo per la sapiente professionalità con cui si è fatto trovare pronto: non ha sbagliato niente Peluso. Il secondo perché, oltre alla traversa sbeccata, ha giocato una partita seria e soprattutto molto pulita. Il terzo perché ha ricercato associazioni di qualità sul centrosinistra, dialogando spesso molto bene con Boga. In più Traorè ha pure segnato il bel gol che vi dicevo.A differenza del solito, si vedeva spesso il solo Locatelli davanti ai due centrali, con Obiang e Traorè che si posizionavano negli spazi di mezzo, in sostanza da mezzali (in una sorta di 4-1-4-1/4-3-3 in fase offensiva). Ed è stato proprio un inserimento ‘da mezzala’ di Traorè che ha portato il Sassuolo in vantaggio. Ma non pensate a questa soluzione come a una svolta tattica. Forse era un dispositivo creato ad hoc per la Fiorentina. Magari rivedremo cose del genere a seconda dell’avversario e della situazione in campo. InfattiA questo gruppo intelligente basta anche solo una settimana per cambiare sistema di gioco. Tranquilli.Sì, anche senza. A proposito: non commettete mai l’errore di guardare una partita arbitrata da Valeri (Fiorentina-Sassuolo) dopo averne vista una arbitrata da Doveri (Juve-Atalanta). Rischiate di uscirne fuori più scettici di Pirrone.