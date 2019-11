La doppietta di Ciccio Caputo nel derby emiliano contro il Bologna mi ha fatto subito pensare alla classifica marcatori. Tutto è partito da qui. L’attaccante neroverde, che non segnava dal 22 settembre (altra doppietta contro la Spal), ha raggiunto quota 5. Tanti gol quanti Lautaro e CR7 (e al Sassuolo manca una partita!). Ma questa coincidenza è stata solo il primo passo verso una riflessione più ampia, che mi ha portato a fare due ‘scoperte’.



La prima è che il Sassuolo di De Zerbi sta segnando più della Juventus di Sarri: i bianconeri, che giocheranno domani sera il posticipo col Milan, sono a 19 reti complessive, i neroverdi a 21, senza la settima giornata (la gara col Brescia verrà recuperata in dicembre). Se il dato in sé stupisce, è bene contestualizzarlo ulteriormente. Al momento in testa alla classifica dei gol fatti c’è l’Atalanta, forse irraggiungibile, a 30, poi vengono Inter e Lazio a 24. Subito dopo ci sono Sassuolo e Napoli a 21, con la squadra emiliana che guarda dall’alto non solo la Juve ma anche la Roma spumeggiante di Fonseca (20), la sorpresa Cagliari (18), la Fiorentina di Ribery (16) e tutte le rimanenti. Evidentemente, la produzione offensiva del Sassuolo ci dice che la classifica generale di oggi, seppur migliorata per i neroverdi, non rispecchia ancora i valori e il potenziale di questa squadra. O per lo meno ci rivela un tema sottotraccia pronto ad emergere in campionato non appena De Zerbi riuscirà a sistemare l’altro dato sorprendente: i 21 gol subiti (peggio del Sassuolo solo il Genoa a 26). Forse però la voce delle reti incassate conterà sempre meno nel nuovo orizzonte che si sta delineando. Forse, perché la Juve in realtà è ancora prima con la miglior difesa (9 reti subite).



La seconda ‘scoperta’ di cui volevo rendervi partecipi è forse ancora più sbalorditiva della prima. Confrontando il reparto offensivo della capolista con quello del Sassuolo, la differenza che risulterà non potrà essere liquidata tanto facilmente. Sommate le reti degli attaccanti e dei trequartisti bianconeri, e arriverete a 10 (5 CR7, 2 Dybala, 2 Higuain, 1 Ramsey). Ora fate lo stesso col reparto offensivo neroverde: i gol di Berardi (7), Caputo (5), Boga (3), Djuricic (2), Traorè (1) e Defrel (1) fanno in tutto 19. Insomma, se l’attacco della Juve ha contribuito a poco più della metà dei gol totali in campionato, quello del Sassuolo ne ha realizzati 19 su 21. Non male, no?