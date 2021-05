. Da tempo ripetiamo infatti che le gare con la Dea sono partite a parte, fanno storia a sé. È per questo che di solito si studiano varianti tattiche specifiche, volte a sopravvivere contro la fisicità degli uomini del Gasp., con la ricerca immediata degli attaccanti (comunque mai automatica) tramite lancio o passaggio mirato di Consigli (combinazioni a due tra Defrel e Caputo, tagli degli esterni ecc...).. La prima pressione dell’Atalanta ha sempre creato problemi a tutti, anche alla squadra che palleggia e costruisce meglio in Italia (ovvero il Sassuolo).Già dal primo possesso, nel primo minuto, quando i neroverdi sono stati chiusi in un angolo, si è notato il parossismo. Un estremo di pressione contro un estremo di fraseggio. La consapevolezza di aver di fronte la Dea non si è trasformata questa volta in paura latente. Tutti erano liberi mentalmente. Pronti a osare, a duellare, e a sbagliare anche., ossia dal 23’ p.t. in poi.. Dopo i primi cinque minuti in cui la Dea riusciva sistematicamente a rompere la costruzione insistita dei neroverdi, i ragazzi di De Zerbi hanno cominciato a eludere la pressione bergamasca con maggiore confidenza. Hanno affrontato l’onda d’urto, per poi surfarla.. Il Sassuolo stava mostrando anche a lui una personalità diversa evidentemente, riusciva a mandare a vuoto certe pressioni fortissime, trattando la Dea non più come una squadra “ingiocabile”, ma come una delle prime, che è tutt’altra cosa. Questo, a ben vedere, è stato un salto di qualità non di poco conto.Quando si è abituati a tessere giustamente gli elogi di una squadra (in questo caso l’Atalanta), d’altronde succede. Si attacca con lo stesso nastro sopra una realtà che proprio in quel momento magari sta iniziando a scivolare di mano, a dire qualcos’altro. E i fatti contraddicono gli entusiasmi pronti e confezionati. Che rapporto c’è tra le urla del Gasp nei primi 20 minuti e le sviolinate su quant’è forte la Dea nella telecronaca in diretta? Questa cosa deve farci riflettere., in particolare l’ultima parte di questa dichiarazione ridicola: “Finiamo troppe partite in dieci: la Lazio in Coppa Italia, il Real, la Roma, oggi. Non mi sembra che siamo così cattivi, anzi oggi ho visto il Sassuolo un po’ sopra le righe”.Stavolta no, è andata diversamente.