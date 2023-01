La tecnologia ci vuole, fa bene al calcio, ma solo se viene utilizzata decentemente. E decentemente non è l’avverbio giusto per il finale di Fiorentina-Sassuolo (2-1).. Un tiro di Castrovilli viene respinto da Traorè e carambola in zona. Il terzino di Italiano prova a ribattere in rete di prima intenzione ma viene leggermente anticipato da, così la palla schizza contro il piede di Terzic e assume una traiettoria imprevedibile, simile a una svirgolata. È in conseguenza di questa combinazione fortuita e ravvicinata che il pallone finisce sul braccio di Ruan (aperto, sì, perché Ruan si era appena coordinato per arrivare primo sul pallone). Da notare la scelta istintiva dell’arbitro Manganiello che, coerente con la sua posizione in presa diretta, da cui può vedere senza ostacoli il rimpallo, decide di lasciar correre.su cui fare leva. E benché si tratti di, un episodio ‘sano’ di impiego del Var (del tipo tiro-‘parata’), viene utilizzato come termine di paragone. È il motore psicologico che innesca, che richiama il direttore di gara.. L’arbitro corregge la sua decisione iniziale, assegna il rigore e la Fiorentina segna il gol vittoria al 90’ +1’.. Possibile, mi domando, che l’unica immagine fornita a Manganiello dalla sala Var sia quella in cui il punto di vista dirimente nasconde di fatto il tocco di Ruan, tagliando in questo modo alla radice ogni dubbio? In sostanza ti fanno vedere il tocco di mano oscurando la dinamica.Eppure è successo. Alla Fiorentina vanno i, il Sassuolo beffato resta a zero.