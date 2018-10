Divertente ma nella sostanza assurda., nella misura in cui il Sassuolo, che si meritava di vincere, si è meritato anche di non vincere. Basti pensare all'(dopo soli due minuti i rossoblù erano in vantaggio con Palacio, dopo cinque avevan preso un palo), o ai, nel primo come nel secondo tempo., in contropiede, follemente conclusa dal medesimo per un eccesso di generosità. A ben pensarci è una scena surreale, quasi allegorica. Siamo intorno al 6' e il Sassuolo ha appena subìto un palo dopo lo 0-1., dove si infila come una freccia Di Francesco. Stranissimo, se ci pensate: era solo il quinto minuto del primo tempo.Ecco perché partita assurda. Di Francesco ormai è lanciato verso la porta del Bologna, e il più vicino a rincorrerlo è un suo compagno, Berardi., o meglio, un due contro Skorupski. Certo, dietro, stanno arrivando pure Poli e Pulgar, e forse anche un altro giocatore del Bologna, ma la distanza resta comunque proibitiva., insieme a Falcinelli che però siede in panchina.come Effe DiFra abbia potuto sbagliare.Alle spalle di Skorupski, c'era. Penso che sia stato quello:, col fiato sospeso. EMai vista una cosa del genere, sembrava una messa in scena. Il pareggio ormai era questione di attimi, ne eravamo certi come lo sono gli spettatori di basket che pregustano il punto non ancora segnato, guardando il proprio beniamino avvicinarsi al canestro e preparare il terzo tempo, al termine di un contropiede solitario. Invece Di Francesco ha sbagliato.