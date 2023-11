Normale per una realtà in assestamento come quella del Grifone, molto meno in teoria per una squadra di media fascia come appunto il Sassuolo. Spiccano gli hurrà contro Inter e Juve, è vero, ma questo semmai, lungi dal farci trattenere le critiche, al contrario le inasprisce.: “E' mancato un po' di spirito. Abbiamo sbagliato tecnicamente e l’approccio non è stato il massimo. Sono arrabbiato, perché abbiamo concesso ripartenze su errori nostri e mi dà fastidio. Abbiamo pagato presunzione e leggerezza, ora sta a noi dimostrare che non siamo in crisi”.E ciò che si deve rimproverare il Sassuolo è soltanto il fatto di aver concesso ripartenze? Cosa dovrebbe dire allora il Torino che, in vantaggio 1 a 0 e senza aver concesso nulla fino a quel momento, si è visto raggiungere dal gol di Thorstvedt nato da un regalone di Rodriguez?, che si sono mangiati il tridente neroverde, Berardi compreso. Su Pinamonti sostituito solo all’ottantatreesimo nonostante sia stato surclassato per tutta la gara da Buongiorno, non so più cosa dire. Però lasciatemi sottolineare che la scelta del sostituto è stata Defrel, che nei restanti 15’ ha toccato la pochezza di 3 palloni contati., ecco perché Mulattieri non andava bene se non al 93’, come mossa disperata. Ma questo è quello che hanno prodotto i muscolosissimi Pinamonti e Defrel: niente.Un discorso simile a quello di Mulattieri vale per il diversamente leggero Castillejo, entrato in campo poco prima dello scadere del tempo regolamentare. Un po’ così, della serie ‘va’, e tiraci fuori dai guai’. D’altra parte consolante, ma comunque non sufficiente a trasformare le sorti del match, l’ingresso inatteso di Volpato, che si è subito distinto tecnicamente (guardate la differenza con Defrel: sempre in 15’, il baby ex Roma ha giocato 9 palloni, eseguendo almeno 7 passaggi di cui 5 in avanti…). Ma. Ecco, alle volte il mea culpa non dovrebbe essere così generico e fumoso. Invece di spostare l’attenzione e le responsabilità sull’approccio dei giocatori, ogni tanto Dionisi potrebbe ammettere di non aver preparato la partita giusta.