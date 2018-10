. All’incirca con queste parolesi spiegò cona inizio anno. Vuoi restare? Sei la terza scelta: patti chiari, amicizia lunga. E Matri accettò. La storiella gira da Spal-Sassuolo, ovvero da quando lo stesso centravanti, intervistato a fine gara, la rivelò pubblicamente dopo aver segnato un po’ a sorpresa la rete del 2-0.Giù Babacar, dentro il ‘vecchio bomber’, stavolta perché il Boa era infortunato, non per turnover., che del resto non è mai stato utilizzato in campionato., rientrato questa estate dal prestito al Crotone.Probabilmente per tornare a sparire già dalla prossima., in una partita assolata di fine aprile, vinta dal Crotone 4-1 allo Scida.. Ancor più fuori di Matri, che per lo meno si dice contento di starne ai margini.Retrocessione del Crotone a parte,, fece non più di 8 presenze con Di Francesco, a cui evidentemente non piaceva (un solo gol fatto, sempre in aprile, contro il Torino).Dei due però, nel 2016/2017, l’anno della salvezza miracolosa dei calabresi, esplode quest’ultimo, che si prende i meriti e i riflettori diventando oggetto del desiderio di molti club nella sessione estiva di mercato.. Cosìdel Crotone.parte del progetto, così. Si fanno tanti nomi per l’attaccante ventiseienne di Santa Maria Capua Vetere, molto estero: Royal Charleroi Sporting Club in Belgio, il Levante, il Getafe e il Girona in Spagna, lo Sporting Lisbona.. mai niente di concreto concreto.. In attesa della prossima finestra di mercato, è riapparso casualmente al Ferraris. Così, tristemente convocato.