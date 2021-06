In uno dei momenti più critici della partita, durante il secondo tempo, mentre il c.t. stava giustamente preparando i cambi delle due mezzali Barella e Verratti, Arnautovic ha segnato. Per nostra fortuna in fuorigioco di qualche centimetro. Così, con un pizzico di ritardo ma ancora in tempo sono entrati Locatelli e Pessina a rimettere le cose a posto.. Molto sospetta. Ma non è soltanto perché ha vestito la maglia neroverde in queste ultime stagioni che faccio il tifo per lui. Quando è stato il momento l’ho anche criticato, chi mi legge lo sa. Inoltre proprio in questi giorni Locatelli è al centro di una trattativa che molto probabilmente lo porterà a vestire la maglia della Juventus. Dunque a che pro? Quale cecità mi spingerebbe a dire che Locatelli adesso è decisamente meglio di Verratti per la Nazionale di Mancini?Nessuna, carissimi, proprio nessuna. Data questa premessa lascerò perdere chi dovesse continuare a sospettarlo.. Non si può far finta che non lo siano e continuare a parlare di esperienza europea, PSG, Champions, eccetera.. Sono i tormentoni che ci piacciono tanto. E prevedibile ahimè è stata anche la scelta di Mancini, che ci è cascato di brutto mettendo a repentaglio la qualificazione ai quarti. Ora che siamo passati per il rotto della cuffia, come si suol dire,Lo testimonia a sufficienza il calo di inizio ripresa contro l’Austria.Il sogno di Verratti è meno intenso. Non trascina, non contagia. Il sogno di Verratti ha meno slancio. Non vive della stessa purezza, della medesima incredula magia. Il sogno di Locatelli invece è un sogno vero, concentratissimo, la congiunzione astrale del momento., partita dopo partita. L’ombra dell’esperienza non aleggia nel suo sguardo limpido e determinato, pronto a scatenarsi in esplosioni di felicità mai provate. Locatelli ci crede per davvero, ed è anche per questo, o forse soprattutto per questo, che raddrizza e sblocca l’Italia, tatticamente e tecnicamente.