Nella conferenza stampa pre Inter-Sassuolo, De Zerbi aveva parlato di Lucioni, il centrale trentunenne del Lecce, suo giocatore al Benevento. Sarebbe dovuto arrivare in Emilia in questi giorni. Ieri però è saltato tutto.



Il presidente giallorosso Sticchi Damiani ha posto il veto al cambio di maglia del difensore, quando era già stato trovato l’accordo tra le parti. Uomo spogliatoio e leader in campo, il club salentino non ha voluto privarsene senza prima avere in casa un degno sostituto.



Il Sassuolo dunque resta alla finestra, confidando sulla volontà del giocatore e sulla offerta accolta in un primo momento dal Lecce. Non dovesse andare in porto l’operazione, la società di Squinzi sta comunque valutando altri quattro, cinque profili top-secret, “studiati e scelti” secondo i dettami di De Zerbi. Questa ricerca in atto ci istruisce implicitamente sul destino di altri due difensori neroverdi: Peluso e Lemos. Nel primo caso blocca momentaneamente l’ex juventino nel mercato d’uscita, nel secondo sancisce invece una bocciatura pressoché definitiva.



Peluso era già del Cagliari, doveva giocare la partita di Coppa col Napoli e poi partire. Invece si è rivisto in campo anche al Meazza, dove tra l’altro ha disputato una grande partita, degna del suo passato in neroverde. Ormai Peluso è e si considera un centrale. Ma nel Sassuolo le presenze di Ferrari e Marlon, e subito dietro quella di Magnani gli sono costate tanta panchina. Nel girone d’andata non era nemmeno la quarta scelta, in quanto gli è stato preferito addirittura Lemos.



Peluso è stato messo nelle condizioni di partire, un caso simile a quello di Missiroli a inizio anno: i due evidentemente non rientravano nel progetto tecnico di De Zerbi. Ora però la sua buona prestazione contro l’Inter (Icardi ha toccato solo 16 palloni) potrebbe rilanciarlo nelle gerarchie del mister, anche se sembra improbabile. Ferrari infatti, dopo uno stop di venti giorni, è tornato ieri tra i convocati, ed è ormai pronto per scendere in campo dal primo minuto, sabato, contro il Cagliari.