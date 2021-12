una, contro un avversario molto complicato. Perciò bisogna innanzitutto fare i complimenti ai ragazzi, che hanno guadagnato un punto in uno stadio caldo come il Franchi. Altro risultato positivo, al di là della dinamica di una gara nella quale si sono rovesciati senza regola precisa i rapporti di forza tra le due contendenti. E adessoche la striscia si allunga così tanto. Dopo un avvio contraddittorio dal punto di vista dei risultati, ora si è raggiunto un certo grado di coerenza. Molto apprezzabile.(entrambi a segno contro la Fiorentina),(uomo assist in occasione del secondo gol). È stata davvero spettacolare l’azione del raddoppio finalizzata dal centrocampista ex Monza.. Come se Scamacca non potesse già meritarsi una big. Come se Scamacca avesse un potenziale inferiore a Vlahovic. Non scherziamo,. Sono fortissimi entrambi, e entrambi li vedremo presto o tardi in una big. Ma gli scambi tra Sassuolo e Fiorentina per giocatori di questo livello non hanno senso. Stesso discorso per Berardi., lo dice il campo., con la Fiore che meritatamente si è rifatta sotto e ha pareggiato., come scrivevo in incipit, è che il Sassuolo sa ancora come farsi male da solo: attraverso gli errori di Chiriches (sempre lui…) e Consigli (quest’ultimo peraltro straordinario nel primo tempo). Paradossalmente la foga della Fiorentina si è concretizzata in gol soltanto grazie a dei regali neroverdi.. Dionisi ha ritardato un po’ troppo il ritocco di sistema, dal 4-2-3-1 iniziale al 4-3-3, quando era evidente il momento di difficoltà della squadra. Per giunta ha tolto di nuovo Scamacca intorno al 65esimo, depotenziando di fatto l’attacco neroverde nel finale, quando bastava sostituire il solo Raspadori per Boga (o Defrel stesso). Sicché più tardi, anche in superiorità numerica, il Sassuolo non è stato in grado di scalfire la difesa viola.