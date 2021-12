. C’è qualcosa di strutturalmente folle in questo calendario. E per fortuna che non siamo finiti nella pagliacciata megagalattica della Conference League. Se dovessimo giocare pure di giovedì, sarebbe la fine.nel secondo tempo di Sassuolo-Bologna, a differenza di tutte le altre volte che il Sassuolo è andato sotto,Erano stanchi i nostri beniamini. E poi. Boh, forse anche i ragazzi hanno bisogna di staccare, mangiarsi un tortellino in famiglia. Ci sta di perdere. Anche male, per una volta, anche lasciandosi andare. Basta riconoscerlo e voltare pagina.(ma non esageriamo che il Sassuolo di Dionisi sta facendo anche benone), dello sfiancato, dello spremuto. Dello spompato.Il primo tempo di Boga contro il Bologna è stato quasi infastidente. Da una parte c’era lui, che perdeva palla continuamente e non combinava nulla, e dall’altra c’era Orsolini, che fino al gol era anche peggio. Ma mentre Orsolini era ‘dentro’ (purtroppo per noi e per loro) alla partita, Boga non si capiva dove stesse. A un certo punto ha provato un tunnel verso il fallo laterale a cinquanta centimetri dal fallo laterale stesso (e con in mezzo l’avversario ovviamente).. Forse c’entra il suo carattere, e noi da fuori siamo solo degli stupidi maliziosi bravi solo a puntare il dito contro i giocatori in crisi d’identità. Forse è un misto tra carattere, insoddisfazione e voci di mercato, una specie di miscela non esplosiva ma implosiva che ne azzera il potenziale. O f, e questo gli basta. O magari si vede già da qualche altra parte, e a nulla valgono i tentativi di reinserimento in extremis provati da Dionisi.Deve scrivere a modo la letterina di Natale secondo me, perché Bergamo non è tiepida.