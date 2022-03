. E sarebbe più che giusto spendere tante belle parole per ciascuno di loro, estendendo il plauso infine a tutta la squadra, e dunque all’allenatore Dionisi, che ne è il direttore, per la qualità (ottima) del gioco espresso al Penzo., se pensiamo che all’andata aveva debuttato in campionato proprio contro i lagunari (7 minuti nel finale, comunque niente di che). Dunque non avendo egli segnato, non avendo debuttato,Matheus Henrique non ha giocato tantissimo finora.. E quando è sceso in campo dal primo minuto (fino a ieri, 3 volte in tutto, contro Milan, Spezia e Roma), l’ex centrocampista del Gremio lo ha sempre fatto da mezzala. Che è tutta un’altra storia.. E ve lo sta dicendo uno che va matto per il francesino. Si tratta solo di riconoscere la risposta molto positiva di Henrique al test del Penzo. Perché ribadisco, un conto è giocare da mezzala (con molte più libertà), un conto salire in cabina di regia e schermare la difesa come di solito è chiesto a Maxime Lopez.In questo modo si apre infatti, a livello di consapevolezza. Ci guadagna, che acquista potenzialmente minutaggio, confermandosi versatile e soprattutto affidabile. Ci guadagna, che può continuare a schierare il 4-2-3-1, nell’evenienza anche senza Lopez. Ci guadagnache, un domani, potrà tirare il fiato un pochino di più di quanto non abbia potuto fare finora. E infine ci guadagna anche, last but not least,, nel caso in cui Lopez a fine anno volesse lasciarsi sedurre dalle sirene del sarrismo.