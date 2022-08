Intantoalla prima occasione seria, dapprima preferendogli McKennie e un cambio di modulo, poi facendogli sfilare davanti, gli altri due giovani del centrocampo bianconero su cui la Juve dovrà prendere delle decisioni.Al massimo uno, e ho la sensazione che Allegri preferisca la tipologia Miretti. Per Rovella pare che sia tutto concordato con il Monza, anche se ieri sera è stato davvero un buon cambio., nella misura in cui in una Juve come si deve, la giocata verrà chiesta soprattutto ad altri… Un problema di funzioni: per la testa di Allegri è meglio puntare su un giovane che corre e non fa danni, piuttosto che attendere la fantasia capricciosa di un piccolo maghetto.E poi alla Juve potrebbe arrivare da un momento all’altroUn play. E quanti sarebbero a centrocampo poi?(Berardi con tutto il bene che gli vogliamo non è un dieci). Se il passaggio al sistemasignifica perdere qualità in mezzo al campo (perchédiciamo che non si è ancora capito),. E questo, si è già visto contro la Juve come attacca bene la profondità. Anzi, direi proprio un colpo salvifico vista la considerazione di cui gode attualmente Agustin Alvarez (manco entrato), e vista la triste condizione del Raspa, che è più di là che di qua. Non è mica colpa sua, intendiamoci, lui si sforza di essere professionista, ma non è affatto semplice. Quando la testa è da un’altra parte poi è dura avere un senso dentro al gioco.. Bisogna essere pronti a non farselo scappare. La mia sensazione personale è che. E anche se per caso lo fosse in una certa misura, quanto giocherebbe? Venga al Sassuolo, invece, che oltre alla crescita garantita, gli offriremmo anche un calcio più adatto alle sue caratteristiche.