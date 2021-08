Ha tirato dritto verso gli spogliatoi, ho sentito. Al suo posto Defrel, il primo cambio, che poi è andato a sistemarsi a destra. Eravamo intorno al 68esimo di, sempre zero a zero. Dieci minuti dopo il tecnico neroverde ha tolto pure Raspadori, ed è entrato Scamacca.(cosa non da lui), ma non vorrei che sotto sotto serpeggiassero. Non ci vuole un fine psicologo per capire che probabilmente non ha gradito nemmeno (e forse soprattutto)che quando Ciccio è uscito è passato a fare la prima punta (peraltro senza incidere pure lui) da seconda punta che era.. Anche senza volerlo,saranno circolate dentro di lui. Quelle emozioni che si mescolano, si fronteggiano, si combattono segretamente nel nostro inconscio.. Felice per lui, Caputo lo sarà stato veramente, io non ho dubbi. Ma d’altra parte il dispiacere personale c’era, era lì, tangibile come una albicocca sul tavolo. Ecco il probabile, rimanendo in campo (il che significa in soldoni rappresentare in quel momento agli occhi dell’allenatore un maggior grado di pericolosità)., ma certe dinamiche di gruppo si conoscono. Si ripetono di spogliatoio in spogliatoio. Non voglio certo seminare zizzania.Sono sicuro che Ciccio e Raspa si vogliono un bene dell’anima. Lo si vede anche da come giocano insieme che c’è intesa. È quando Dionisi li alterna che può sorgere il problema, e va gestito. Con saggezza da parte di tutti. Per tacere poi di Scamacca, che non sembra contentissimo di entrare per così pochi minuti. Tipo ieri, no? Mi aspettavo il cambio Scamacca per Caputo, non certo Defrel. Evidentemente Gianluca non ha ancora convinto del tutto Dionisi. Partirà? Stiamo a vedere in queste ore che succede.