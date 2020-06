Mi ci metto dentro pure io.Sembra quasi un ritornello. Per chi scrive e per chi legge. Specialmente se fa una bella prestazione, magari una doppietta il 15 settembre.Perché sono passati un po’ di anni da quando Domenico era considerato pressoché da tutti un talento pronto per una big. Cinque, bene o male.Sette gol, cinque gol, quattro gol: dall’estate del 2015 in avanti un declino piuttosto evidente, condito da espulsioni balorde e infortuni vari., quello della conquista dell’Europa League (15/16),. Solo un Berardi dimezzato rispetto alla stagione precedente (14/15), l’ultima in cui andò in doppia cifra (15 reti), e che fu probabilmente anche la sua migliore, considerando oltre ai gol il numero degli assist (11). L’unica ‘doppia doppia’ in carriera., i fari accesi puntarono semplicemente altrove, come succede in questi casi; si perdonavano sempre meno le intemperanze del suo strano carattere, un po’ bizzoso, un po’ introverso e indecifrabile. Faceva meno gol, punto.. Intoccabile anche se giocava male. Non era più il predestinato che doveva decidere se andare o meno alla Juventus, il quando e il come. Berardi si era trasformato in una bandiera. E godeva di una specie di immunità.Col nuovo tecnicoed ha concluso la stagione con un bottino personale di 8 reti e 3 assist in 35 presenze. Il meglio nel peggio che attraversava.Possiamo quindi parlare tranquillamente di. Sta viaggiando a un ritmo diverso, e mancano ancora 13 giornate al termine del campionato.Per prima cosa(evento che, lo abbiamo ricordato, non capita dalla stagione 2014/15). Gli basta anche solo un gol, ma nulla gli vieta di toccare o sfiorare il record personale di 16 reti (2013/14).. Un obiettivo più difficile ma non impossibile: dovrebbe fare altri cinque assist da qui alla fine del campionato.. Sono contento di poterlo affermare e non più soltanto domandare, contento soprattutto di scriverlo nel mese di giugno, e non più solamente a settembre.