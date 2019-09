A leggere certi voti stamattina, sembra che i quattro gol subiti dal Sassuolo all’Olimpico dipendano tutti da una qualche (ma, attenti bene, mai specificata) colpa di Chiriches, il nuovo centrale neroverde arrivato dal Napoli. Il rumeno era al debutto, lanciato da De Zerbi tra i titolari, pronti via, dopo la sosta, appena ne ha potuto, tale era la necessità di un giocatore esperto e di spessore nel reparto difensivo. Certamente i quattro gol incassati in meno di 45 minuti hanno rovinato il suo esordio. Da qui a dirne peste e corna però ce ne passa.



C’è la differenza fra chi smette di osservare perché travolto e obnubilato dagli eventi e chi valuta la prestazione individuale, al di là delle difficoltà patite dall’intero reparto. Chiriches tra i difensori neroverdi è proprio l’unico da salvare, l’unico da sufficienza. Non ha commesso lui l’errore sul primo gol, e nemmeno sul secondo, né sul terzo né sul quarto.



I problemi grossi li continuano ad avere Marlon e Ferrari, questa è la verità. Come l’anno scorso, Ferrari all’Olimpico ha dato il peggio di sé. Rivedere la rete di Dzeko per credere. Come si fa a (non) marcare così in area un attaccante tanto pericoloso?



E Marlon invece? Vi dispiace che De Zerbi lo schieri terzino? La disattenzione decisiva l’ha commessa all’inizio, su un corner, mentre marcava da ‘centrale’ Cristante. Con la partecipazione di Obiang (troppo fermo sul corto), il brasiliano l’ha fatta grossa. Marcare in area dovrebbe essere un requisito fondamentale per un difensore, specialmente se sui corner difendi ‘a uomo’.



Anche considerando il gol di Mkhitaryan e l’ultimo di Kluivert, non si vede l’ombra di una responsabilità di Chiriches. In entrambi i casi c’entra Peluso, con una percentuale da spartire ancora una volta con Marlon e Ferrari.



Dunque perché 4,5 a Chiriches? Per titolare con la formula ad effetto ‘debutto da incubo per..’? Anche no, grazie. Restiamo obiettivi. Sarò il primo, credetemi, a riflettere sui limiti del rumeno, qualora dovessero mostrarsi. Ma ieri ho visto solo quelli imbarazzanti di Ferrari e Marlon. E non è stata certo la prima volta..