. La prima, contro l’Atalanta di Gasperini, la seconda, contro l’Inter di Conte. E quando scrivo “complicate”, non mi riferisco solo agli aspetti tecnico-tattici. Sono tra le squadre più fisiche della Serie A,. Il Papu in un’intervista recente si è detto stupito, quasi commosso, nel rivedere la corsa e le doti atletiche di certi suoi compagni (i soliti Freuler, Gosens, Hateboer..). Come se la parentesi infausta del coronavirus non le avesse compromesse.Vorranno premere sull’acceleratore nei primi minuti per generare incertezze, sapendo che la squadra di De Zerbi non rinuncia ai suoi princìpi. Cercheranno di giocare sulla “ruggine” del palleggio neroverde.Se gioca come contro il Napoli ieri sera, con quel centrocampo lì, il Sassuolo ha molte armi per farle male. Ci palleggia dentro.. I risultati dell’andata si somigliano, ma Sassuolo-Atalanta (1-4) fu una cosa, Sassuolo-Inter (3-4) tutta un’altra, va ricordato.Soprattutto considerando che è la prima dopo un lungo e inquietante stop. Potrebbe arrivare la secchiata in faccia. Perciò bisogna alzare tutti i livelli d’allerta e d’attenzione.Questo è un fattore in più o in meno, a seconda delle abitudini di ciascuna squadra. Di certo a Bergamo il pubblico è sempre infuocato, e la Dea si accende e si entusiasma guidata dal temperamento della sua gente. Cosa succederà senza?Non è da escludere. Aggiungo inoltre che l’Atalanta di quest’anno le sue maggiori fortune le ha fatte fuori casa. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da tali premesse (stadio caldo, campo sempre ostico ecc..),. Ne hanno perse 4, a Bergamo, e pareggiate 2. Fuori invece hanno vinto come la Juve e la Lazio, ben 8 volte, e sono dietro solo all’Inter per punti fatti in trasferta (28 vs 29).L’Atalanta giocherà infatti non solo per i tre punti ma per il riscatto di una intera città colpita pesantemente dal coronavirus., loro che hanno ancora nelle orecchie il suono delle sirene delle ambulanze e negli occhi i carri militari che trasportano le salme.. Sarà solo più strano e inedito. Invisibile. E per ciò, sportivamente parlando, ancora più insidioso per la squadra ospite.