Lo scudetto i nerazzurri l’hanno smarrito talmente tante volte durante l’anno, che. Il Sassuolo è libero di prender goleade, pensate solo a cos’è successo a Napoli.Ora,la partita, con le migliori intenzioni, voglio dire, i migliori proclami,. Ma scherziamo? Stavolta i rossoneri erano al completo, e Pioli se non ve ne siete accorti ha anche cambiato sistema di gioco negli ultimi mesi. È stato Dionisi che, a mio avviso sbagliando (ma sbagliando in buona fede, sottolineo), ha cercato di riprodurre il contesto tattico dell’andata. Le cose tuttavia, purtroppo o per fortuna, non si ripetono mai uguali.Rimproveriamo a Henrique di aver perso il duello con uno strepitoso e scalciante Tonali? Doveva forse brillare Frattesi, che nel girone di ritorno è stato pietoso? Oppure Lopez, che ha già la testa altrove da un mesetto a questa parte? Kessie, se sta bene psicologicamente e fisicamente, se li mangia a colazione i centrocampisti neroverdi, pur abili palleggiatori. Lo stesso vale per Leao, che oggi come oggi non lo tiene nessuno, figuriamoci Muldur., e non sapete che balordaggini simili sono all’ordine del giorno in casa neroverde. Non si tratta di eccezioni. PerchéQuasi impossibile far comprendere all’amico tifoso di una big che non si tratta di scansarsi o ‘scansuolarsi’, è proprio nell’indole il problema.Gli interisti dovrebbero semmai domandarsi come hanno fatto a perdere il derby. Rispondo io: perché questo è un Milan che ha molto più carattere. E fa fare figuracce.