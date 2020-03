Ho riflettuto un bel po’ prima di commentare. Era piena di spunti interessanti che tralascio di proposito, uno su tutti quel Caputo-Schillaci suggerito a Mancini, il quale ha risposto ieri, sempre sulla rosea, con un’apertura un po’ freddina (“Se ripete la stagione in corso lo considererò senz’altro”).: “Dovesse arrivare la proposta di una grande, la considererei e verificherei se ci sono le condizioni per lavorare bene.”.Riflettiamo dunque sul futuro del tecnico neroverde.Anzitutto il blasone di una big non basterebbe di per sé a convincerlo, più importanti e necessarie sono “le condizioni per lavorare bene”. Poi c’è uno slancio diabbastanza sorprendente e che suona simile a un “sono nato pronto”, anche se in realtà non vuol dire proprio la stessa cosa. Vuol dire più o meno questo: conosco l’efficacia della mia proposta di gioco, in particolare dopo le esperienze di Foggia e Benevento. Infine(“ma mi diverto ad allenare questi giocatori”) ci parla di un altro aspetto del carattere del Mister: la riconoscenza e l’attaccamento maturati passo dopo passo in un vissuto scelto e condiviso. Sassuolo al momento è questo per De Zerbi.Guardiamo in alto e. Non credo infatti che De Zerbi si sposterebbe da Sassuolo per andare al Torino, alla Samp o alla Fiorentina. Non c’è salto con queste squadre. Potrebbero invece sedurlo altre sirene., a meno di sorprese improbabili riguardati Simone Inzaghi e dunque la panchina della Lazio.Il 4-2 inferto ai giallorossi nella gara di ritorno è un asso nella manica più che un biglietto da visita, tuttavia credo che Fonseca abbia ancora dei margini di fiducia all’interno di quel progetto. Al Milan si è fatto un gran parlare di Rangnick, finora, ma ultimamente sembra una pista meno calda. Penso che in ogni caso, a torto o a ragione, avrà un certo peso il precedente Giampaolo. De Zerbi non è Giampaolo, ma per un errore di prospettiva credo che possa essere ‘sentito’ dalla piazza e dagli attuali dirigenti rossoneri come una soluzione analoga.Ricordo bene Sassuolo-Napoli… Per tutto il primo tempo fu una lezione di calcio, poi Mertens cambiò la partita nella ripresa., un suo spessore, e comunque ha già battuto la Juve di Sarri, l’Inter di Conte, e ha pareggiato pure col Barça.Insomma, se il campionato dovesse (speriamo di no) concludersi con queste posizioni,. Lo stop per coronavirus arriva infatti in un momento in cui i due allenatori stavano facendo bene, ma, che in questo modo, saltando a piè pari le trappole dell'ambizione, potrebbe trovarsi a lavorare per, in un progetto a sua immagine e somiglianza, già avviato e sofisticato come piace a lui, e dunque solo da perfezionare. Ad oggi infattiIo –sono onesto- non saprei davvero rispondere.