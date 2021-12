. Lo so, dopo Milan-Sassuolo e Sassuolo-Napoli ci si poteva aspettare di più dai neroverdi. Attendevamo tutti la prova di maturità, anzi la temevamo, essendo abituati da secoli a vederla disattesa. Non c’è stata neanche stavolta? Sul 2-0 per gli aquilotti lo pensavamo tutti: ennesimo passo indietro dei ragazzi. Le piccole ci inquietano. Ci fanno venire i complessi., per l’appunto al posto di Raspa. Un panchina di riposo per il talentino neroverde. Si può interpretare così., più in armonia con i compagni, dimostrandosi più ‘adattabile’. Raspadori esterno anche nelle belle prestazioni con Milan e Napoli era un po’ la nota stonata, diciamocelo. Non sembrava nemmeno lui. Sicché ho trovato. Di sicuro è stato salutare per il giocatore.un attimo, di sedersi e ricentrarsi. Ma soprattutto aveva bisogno, la trequarti e il centro del fronte d’attacco. Non a caso quando è entrato, è entrato da sottopunta determinando il cambio di sistema,Dionisi l’ha letta bene. Ha capito che con le mezzali al Picco non funzionava e che la contrapposizione migliore era quella col doble pivote e il trequartista. E così Raspadori è stato decisivo, ha segnato la doppietta del pareggio.Insistere ulteriormente sarebbe una forzatura. Vedo meglio Defrel piuttosto, nel caso Boga dovesse partire a gennaio. O ancora meglio Djuricic, quando tornerà dall’infortunio.da titolare fisso, come magari si aspettava a inizio anno con la partenza di Caputo. Nel 4-2-3-1 il trequartista è Djuricic, se sta bene. Insomma Raspa dovrà sempre giocarsela con qualcuno. Se non col serbo, con Boga. È dura. Anche perché Scamacca adesso è difficile toglierlo da lì. Quando dico la giusta dimensione mentale intendo un certo grado di consapevolezza. Quello che ha permesso ieri a Raspadori di ribaltare la gara: entrare e fare la differenza.La squadra potrà passare altre volte da un sistema all’altro, e magari ancora a partita in corso. Serve farsi trovare pronti.