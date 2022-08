Fra l’altro il giocatore voleva Napoli, quindi poche balle di emozioni e molta ciccia.da ieri sera, dopo il tweet di De Laurentiis; Raspa ora è un giocatore del Napoli a tutti gli effetti e andrà già in panchina contro il Monza.Il che significa 5 milioni subito con riscatto obbligatorio fissato a 25, più altri 5 di bonus. È un bel vendere, sì.Sassuolo non era più un paese per Raspa. Primo indizio, il cambio di sistema. Sappiamo che è dal ritiro di Vipiteno-Racines che il tecnico neroverde stava puntando sul. C’è stato un ribaltamento delle gerarchie fra i moduli base di questo ciclo, ossia il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Fino all’anno scorso si variava ogni tanto col secondo, da quest’anno è il contrario, la base di partenza è il 4-3-3, un impianto di gioco che in teoria non escluderebbe a priori Raspadori (vedi l’Italia di Mancini), ma che in realtà lo esclude di fatto se in panchina siede un allenatore come Dionisi. Perché il mister del Sassuolo non lo vede tanto come prima punta, è troppo poco centravanti per lui. Di conseguenza sarebbe finito spesso a fare l’esterno, sacrificato come l’anno scorso. Cosa che, oltre a non convincere in generale, piaceva poco al diretto interessato. E giustamente.Sostengo pure che,di quello che già gli abbiamo visto fare al Mapei Stadium.Non è stato un anno così buono quello che ha fatto con Dionisi. Sì, ha segnato qualche gollettino in più (10 anziché 6) e così per gli assist (6 anziché 3). Ma era anche raddoppiato il minutaggio in conseguenza di una scelta precisa a monte da parte della società. Ricordate la fine di Caputo, sacrificato per valorizzare Raspa e Scamacca all’inizio dello scorso campionato? Ebbene, in proporzione,Quindi giusto che le strade si dividano in questo preciso momento. Per il bene suo e delle casse del Sassuolo.