È rispuntato fuori ieridi Palladino. In realtà il francese è a disposizione dal 4 gennaio: 9 minuti con la Samp, 1 con la Fiore, 36 con la Lazio e adesso 79 da titolare al Brianteo, alias U-Power Stadium.naturalmente, tanto in queste ultime quattro giornate quanto nelle prime quattro, prima dell’. Totale:(dalla Cremonese al Bologna, cioè dalla quinta alla quindicesima). Tutto questo mentre Pinamonti, il centravanti titolare, e Alvarez, la sua riserva, dimostravano a più riprese di essere stati sopravvalutati.con qualche gol in canna. Ma in giro non c’è molto. E poi è improbabile dopo la spesa di 20 milioni per Pinamonti. Inoltre uno si volta nello spogliatoio e vede. Della serie,pronto a occupare quel ruolo nell’emergenza. È ancora un po’ spaesato ma è pur sempre Defrel, non è mica da buttare.Io l’ho sempre apprezzato e difeso, ma in questa circostanza particolare non lo so, ho i miei dubbi. Si tratta di una scommessa veramente rischiosa dopo due scommesse andate piuttosto male. Non c’è due senza tre, non si dice così?Nel biennio con De Zerbi (giocando più trequarti che punta nel 4/3/1/2) ha firmato 3 reti nella stagione 19/20 e altre 3 nel campionato 20/21. Con Dionisi 2 lo scorso anno.per raggiungere la salvezza.. Se va bene da qui alla fine ne farà 3, a meno che non ritorni miracolosamente a bollare come ai tempi della Samp (dove comunque faceva il trequarti o la seconda punta, mai il centravanti nel 4/3/3). Incrociamo le dita.