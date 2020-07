Volentieri:. Dove sta il paradosso? In panchina,sedutoNon è una provocazione. È che, ad esempio che il Sassuolo possa vincere e convincere al Dall’Ara senza schierare dal primo minuto la sua punta di diamante, l’oggetto del desiderio di mezza Serie A., non è successo nulla di particolare., una squadra “sorella” (così l’ha definita De Zerbi ai microfoni di Sky), una concorrente,. E. Una piccola, grande magia.. Mi è piaciuta quella voglia lì di andarci in scivolata, su una palla sporca al centro dell’area., un qualcosa di alternativo a Boga che sta facendo del bene alla squadra. Non esistono solo i grandi gol, non è sempre il momento di fare tunnel. A volte serve buttarla dentro col cuore, serve proteggere palla, prendersi un fallo, passarla semplice.che si aspettano Boga e invece trovano un tipetto tutto da scoprire. Col suo personalissimo bagaglio di colpi e colpetti (vedi il tiro dal limite nel primo tempo).. Sapreste dirmi chi è titolare traa questo punto del campionato? Vi siete accorti che contro il Bologna mancava Djuricic squalificato per somma di ammonizioni? No? Per forza,visto dopo il lockdown e in particolare al Dall’Ara è un; è entrato in quasi tutte le azioni pericolose del Sassuolo, comprese quelle dei gol. È stato semplicemente strepitoso mercoledì sera.. E così via, per quasi tutti i ruoli:Non gioca Kyriakopoulos?si supera. Riposa Ferrari? Peluso dimostra di essere ancora un gran signore. La cosa bella è che ci accorgiamo della loro forza solo mentre giocano, quando sono chiamati in causa. In sostanza non ci mancano mai. Se stanno in panchina infatti ci dimentichiamo di loro, vittime di un incantesimo, noi rapiti dalla magia del gioco.