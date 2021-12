: Belotti, Immobile e compagnia sono avvisati. Non ho dubbi a riguardo, ha caratteristiche uniche.. Scamacca è forte in area, è 1,95 ma è anche bravo tecnicamente, quando va incontro al pallone. E poiTalvolta, è vero, si ha la sensazione che combini poco, che gigioneggi. Tutt’a un tratto però la butta dentro: di forza o con una giocata pazzesca. Perché vede la porta, la cerca e la trova da vero bomber. E. Tira quando nessuno lo farebbe, gli viene talmente naturale che nemmeno ci pensa. E il più delle volte quando tira centra la porta, e quando la centra, è sempre un pericolo perché è dotato di potenza e precisione. Dunque, largo a Scamacca.. In stagione ha fattoGenoa, Venezia, Empoli, Cagliari, Milan e Napoli. Su 6, 4 volte è andato in gol, con una doppietta a Genoa (che poteva essere tranquillamente una tripletta) e un quasi bis a San Siro.Gli dai fiducia un attimo e ti ripaga. Segna contro la capolista di turno, non fa differenza.e Romagnoli, l’anno scorso ha bullizzato. Insomma è forte e lo dimostra coi più forti., di gavetta ne ha alle spalle. Nei due anni di, 17/18 e 19/20, rispettivamente con Cremonese e Ascoli, ha raccolto(di cui soltanto uno coi violini). Volete sapere il trend in Serie A? Facciamo il paragone?(8 in rossoblù, 5 in neroverde). E anche nel Genoa di Ballardini non giocava sempre titolare come invece faceva ad Ascoli.Segno evidente che ci troviamo di fronte a un giocatore la cui esplosione non può essere fermata. Solo gestita, controllata. Cosa che sta facendo benissimo Dionisi.