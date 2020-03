visto il patto d’onore stipulato l’estate scorsa da Marotta e Carnevali.E in effetti c’è già chi parla di un, o quanto meno pensieroso al riguardo.Completare l’operazione significherebbe infatti spendere una cifra considerevole per un giocatore che, da un lato, con l’arrivo dirischia di non essere più una prima linea, dall’altro pare non poter garantire nemmeno un certo numero di presenze.Non si discute la qualità del giocatore, preoccupano soltanto i diversi infortuni occorsi durante la prima stagione nerazzurra., arrivato dalla Primavera del Cesena e al debutto coi grandi, fa 26 presenze su 30 gare:, sempre al San Marino, addirittura 33 su 38 partite (8 gol!): ancora zero infortuni. Così nell’estate deltorna al, dalla Lega Pro alla Serie B: su 42 gare colleziona 31 presenze, sempre meglio e, soprattutto, ancorae resta fuori ben 10 giornate (non consecutive) per vari guai muscolari.(17 presenze), ma stavolta i problemi sono al polpaccio e agli adduttori.Sensi torna a timbrare, soltanto nelle ultime due giornate una frattura alla mano gli impedisce di raggiungere le 30 presenze su 38 gare complessive. Finalmente ha avuto tempo e modo di esprimersi, in fondo un po’ come a Cesena e San Marino. E quando può giocare con continuità,, ma dopo un avvio scoppiettante si fa male proprio contro la Juventus. Tornano fuori i problemi agli. Al rientro, tempo poche gare e si fa male di nuovo: indovinate a cosa?Sarebbe interessante ad esempio poter confrontare le sedute di Conte con quelle di De Zerbi.Quel suo gioco dispendioso?(comunque sorprendenti).: l’Inter potrebbe riscattare Sensi per poi scambiarlo all’esterno col blaugrana, ma è solo una suggestione che butto lì visto che si sta parlando molto della sua esplosione: trovata una formula col Sassuolo, l’Inter potrebbe arrivare a(nuova fiamma) tramite il piccoletto di Urbino (vecchia fiamma), che a quel punto tornerebbe alla corte di De Zerbi per ritrovare continuità. Ma non credo, no, non succederà.