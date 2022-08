Simeone questa domenica alla Juventus, dopo la gara di Coppa contro il Modena persa malamente dai neroverdi:Comedella stagione 22/23 è stato. I nuovi acquisti hanno deluso clamorosamente,è scoglionato (voleva partire?), tanto da innervosirsi coi decerebrati tifosi avversari che lo provocano nel parcheggio dello stadio, eoltre a farci perdere regalando palla pronti via agli avversari è sul punto di andarsene. Erlic che doveva sistemare la difesa ballerina è reduce da uno stop e non ha giocato.starà fuori per un bel po’ col piede rotto. Insomma, se questa non è una situazione disastrata,In primo luogo servirebbe a colmare il vuoto lasciato da un centravanti fisico come Scamacca, che evidentemente copriva alcuni limiti del gioco neroverde, poi darebbe modo a Dionisi di capire che razza di giocatore è(spero non quello di ieri). Perché se facciamo il confronto, ovviamente in proporzione, fra l’arrivo di un Dybala a Roma (giocatore importante) e la gestione che ne ha fatto Mou, e l’arrivo di Alvarez al Sassuolo con la gestione che ne ha fatto Dionisi, delle due l’una: o Dionisi è vecchia maniera nell’inserimento dei nuovi acquisti forti (e allora diamoci un’aggiornatina…), o questo centravanti non è poi così promettente come ci è stato venduto. E, perché intanto la punta di proprietà dell’Inter va ancora presa, e comunqueSaranno stati i carichi, il caldo, la giornata storta, l’assetto completamente cannato nel primo tempo,Si aveva la sensazione che lui, Henrique e Frattesi insieme non funzionassero per niente nel centrocampo a tre disegnato dal tecnico. E non solo per la performance ‘camomilla’ del brasiliano come vertice basso.. Non dimentichiamoci che, fra l’altro, lo stesso Pinamonti viene da una squadra, l’Empoli, dove c’erano due punte e un trequartista. Tutt’altra cosa. In conclusione se il buongiorno si vede dalla Coppa Italia, il Sassuolo quest’anno potrebbe rischiare di precipitare più di quanto siamo portati a credere razionalmente.