Non c’è bisogno che vi ricordi che fino alle 15:00 di oggi su 17 partite disputate in Serie A, 10 le aveva vinte la Dea e solo 2 i neroverdi, tra l’altro nella stagione 2013/14, la prima del Sassuolo in massima serie.Ormai era una sentenza, scontato per il Gasp darci una lezioncina. Invece stavolta la musica è cambiata.collettiva (tolto qualcuno…)Io a un certo punto l’ho pensato veramente, e siccome mi piace spararla sempre grossa coi colleghi lassù in tribuna stampa, ho detto:, è una battuta scema la mia. PeròFra l’altro io ho sempre preferito l’ex giocatorino dell’Empoli, ma questo vabbè, dovrei mettermi qui a cercare i vecchi Sassuolomania per documentarvelo e mi scoccia. Credetemi sulla parola.in 20 presenze (tra Sassuolo e Atalanta) del numero 10 della Dea. Già, il numero 10…sta giocando da esterno alto nel 4-2-3-1, ossia dove giocava. Quest’ultimo invece è già un caso a Bergamo, non solo perché non segna mai, ma anche perché. Addirittura, per spostarlo poi da lì nella ripresa. Per certe caratteristiche e per quel numero sulla schiena, forse il tecnico di Grugliasco sperava di ritrovare in luiÈ un’idea intrigante, ma non è andata esattamente così. Anzi. Resto del parere che lo scatto mentale lo debba fare il ragazzo, e temo che non sarà così semplice. Boga è un giocatore forte ma complicato. Insomma Boga nel 3-4-1-2 o Boga nel 3-4-2-1 non è che stia funzionando. E anche quando Gasp è passato al 4-2-3-1 per lui, non è stato ripagato molto.. In Sassuolo-Atalanta il primo è stato in campo 72 minuti, il secondo 58. Considerate a monte questa cosa. Il neroblu ha giocato in tutto 36 palloni, il neroverde 56. Dato en passant: il possesso palla delle due squadre a referto dà cinquanta e cinquanta. Di questi palloni giocati, Boga ne ha passati giusti 15, Traorè 26. Percentuale di passaggi riusciti del 72% per il giocatore del Sassuolo, del 71 per il bergamasco. Traorè ha passato 16 palloni in avanti, Boga 10, ma Boga ha fatto 2 passaggi chiave.(ovviamente oltre a quella dei gol realizzati) si vede, il giocatore che ha tirato di più fra le due squadre. Di questi 5, quattro sono stati indirizzati nello specchio.. Ora una domanda: e per quel che riguarda ciò che contraddistingueva il gioco di Boga qualche anno fa, ovvero. Nemmeno a questa voce ha fatto meglio. Allora non esagero poi molto se dico che ci siamo tenuti quello forte.