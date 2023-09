Berardi, a cui non chiediamo certo di cospargersi il capo di cenere per aver pensato tanto a un’altra squadra.Quasi quanto il caso Berardi, i capricci e le bizze del francesino culminati nel rosso emblematico di domenica scorsa tappavano il processo di aggiornamento della squadra. Col Napoli, ad esempio, i tre in mezzo avevano fatto bene, ma era tutto fin troppo piatto. Motivo?Adesso Boloca prenderà in mano la squadra e soprattuttoDionisi ha capito che il piccoletto brasiliano può sbocciare definitivamente.In questa stagione, specialmente dopo la partenza di Lopez,E il motivo che mi spinge a fare il Nostradamus sul suo conto non è di natura squisitamente psicologica. Nel centrocampo che si sta delineando sotto i nostri occhi, vediamo un Henrique più libero tatticamente. Meno schemi per una mezzala specifica (vedi Frattesi), più imprevedibilità e fluidità, che sono variabili importanti per il gioco del brasiliano. Dionisi sta andando in una direzione che lo favorisce. Ieri sera ad esempio Henrique ha sfiorato il gol con una splendida intuizione. Ha dettato il passaggio dentro l’area a Bajrami (dalla parte dell’ex Frattesi…), poi con un bel tocco sotto per poco non beffava Montipò. Ma sarebbe riduttivo limitarci a considerare l’episodio, conta la mole di gioco prodotta, il raggio d’azione diverso. Quindi sì, vedremo un Henrique più avanzato, ‘aumentato’. Con Lopez dovevano compensarsi a vicenda, e ne usciva fuori un problema per tutti. Ora no.Non Thorstvedt, che ieri sera non ha perso occasione di... stop, mi taccio perché se no divento ripetitivo. Bajrami che invece col Verona è entrato alla grande? Mmmm… gioca meglio quando sale dalla panchina e può sfruttare gli spazi che si aprono, ho questa sensazione. Forse allora, l’ultimo colpo di questo mercato neroverde? Non è da escludere un suo impiego sulla trequarti, l’ha già fatto in carriera, anche se tendenzialmente è un esterno destro.. Insomma troll, ci dispiace proprio tanto… Anzi, come dice il Jova: “tanto tanto tanto tanto tanto”.