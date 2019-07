#Calciomercato: dal Genoa arriva il portiere Alessandro #Russo, ceduto ai grifoni Francesco Cassata



Il comunicato ufficiale è su https://t.co/MJgpQRGzSC#ForzaSasol

Ilha ​ufficializzato attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web e su i canali social di aver completato l'acquisto daldi, portiere classe 2001. La Juventus con il ds Fabiolo sta seguendo da tempo ( LEGGI QUI ) e monitorerà la sua crescita in emilia. In cambio in liguria si trasferisce, centrocampista classe '97 cresciuto nel vivaio bianconero e l'anno scorso in prestito al Frosinone.L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato:RUSSO Alessandro ('01, portiere): acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFCCASSATA Francesco ('97, centrocampista): ceduto a titolo di prestito annuale con obbligo di riscatto al Genoa CFC