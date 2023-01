Intervistato dai colleghi di FcInterNews, Nick Maytum, agente di Martin Satriano, ha parlato del suo assistito, attualmente in prestito all'Empoli dall'Inter. "Il nostro augurio è che un domani possa giocare per i nerazzurri - le parole del procuratore -. L'Inter è felice dell'avventura che Martin sta vivendo in Toscana, a me hanno chiamato diversi club inglesi dopo il suo debutto con la maglia dell'Uruguay".