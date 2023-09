Melissa Satta e Matteo Berrettini in crisi? La risposta è no ed è arrivata direttamente dalla coppia che ieri sera a Roma alle Terme di Caracalla si è presentata insieme per l'evento di presentazione, il gran galà della Ryder Cup che è in programma proprio nella capitale.



E la bellissima showgirl quest'anno sarà la presentatrice della cerimonia d'apertura del torneo di golf che metterà di fronte il Team USA con il Team Europa. Berrettini non ha voluto togliere la ribalta a Melissa: "Lascio parlare lei" con la storica ex di Kevin Prince Boateng e Bobo Vieri, nonché tifosa milanista, che ha invece commentato così l'opportunità: "Sono molto emozionata ed orgogliosa di questo ruolo".



Ecco alcuni scatti della serata e altri della bellissima Melissa Satta tra l'altro protagonista anche nella Milano Fashion Week.