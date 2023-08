gallery

Durante quest’estate lo spettro dei club arabi si è aggirato nelle sedi di tutti i club mondiali. La possibilità che, sedotto dalle offerte faraoniche della, il proprio top player decidesse di lasciare il proprio club non è mai stata così alta negli ultimi anni. Alla fine in tanti hanno detto di sì, qualcuno ha resistito, altri potrebbero cedere in futuro.- La campagna acquisti di, su tutte, è stato quanto di più simile a completare un album di figurine ma con i calciatori in carne e ossa piuttosto che con le loro foto. Ancor più degli altri club, i 4 citati, di proprietà del fondo sovrano, non hanno badato a spese e si sono portati a casa i pezzi pregiati dei fenomeni che vedremo nel campionato saudita.- I titoli se li sono presima non solo stelle di prima grandezza sono sbarcate nel paese asiatico. Gli acquisti hanno portato anche giocatori di livello un filo inferiore ma comunque protagonisti delle ultime stagioni in Europa. I varie tanti altri, a testimonianza della volontà di orchestrare squadre logiche anche in campo. Alla fine il contatore dice- Ma non è finita.. Sefinora, hanno rifiutato le avances dei sauditi, di tempo per cambiare idea ce n’è ancora. D’altronde per ogni club sono ammessie le quattro grandi (Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli e Al Ittihad) hanno ancora posti liberi. I prossimi obiettivi sono sempre grandi calibri: da, da. In attesa di aggiornarla presto, di seguito unacon i colpi più sensazionali di questa estate di spese pazze in Arabia Saudita.