Prima che conquistassero il calcio mondiale a furia di colpi sul mercato, in pochi avrebbero saputo riconoscere l’una dall’altra. Eppure ora i nomi die così via sono di comune utilizzo e tutti sanno di quali squadre si tratta. Ma, se fate ancora fatica a differenziarle, vi aiutiamo noi.- Delle 18 squadre che partecipano alla prossima Saudi Pro League,già proprietario dele con un patrimonio di oltre. I quattro club sono quelli che possono spendere nettamente di più degli altri e sono i favoriti per aggiudicarsi il titolo. Parliamo. Le altre 14 società sono di proprietà del Ministero dello Sport ma anch’esse sono in via di privatizzazione.- La Saudi Pro League si giocherà inE in 17 stadi: il più grande è ildi Riad, dove si sono giocate le ultime Supercoppa di Italia e Spagna, seguito daldi Gedda.- A dare il via ai fuochi d’artificio è stato l’Al-Nassr. L’arrivo diha stappato il movimento. I gialloblu non vincono dal 2019, troppo. Ecco perché il loro chiaro obiettivo è quello di, a. Sono 4 i club di questa città: oltre al già citato Al-Nassr, ci sono(ci gioca l’ex Benevento, Tosca) edi, due club minori, e il potente. La neo squadra diè quella più blasonata e vincente. In bacheca ha, il doppio della più diretta inseguitrice.– A rivaleggiare con la capitale Riad, c’è Gedda, la città che si affaccia sul Mar Rosso ed è la. Qui si gioca il derby più sentito, quello traDestini opposti quelli dei due club: il primo è appena tornato nella massima serie e conta di riportarsi subito ai vertici, il secondo è campione in carica e si è rinforzato ulteriormente prendendo il Pallone d’Oro Karim. L’Al-Ittihad è anchedel Paese e la sua fondazione risale al 1927.– Tra le outsider spiccadi, sul Golfo Persico, terza città del Paese per popolazione. Si presenta con Gerrard in panchina e Henderson in campo. Occhio anche, quarto nella passata stagione. Nel mare magnum di carneadi e nomi improbabili, da segnalare l'ex Fiorentinache gioca all’Al-Fateh, Ciprianfinito all’Abha Club insieme all'ex Inter e Lazio Felipe, il, allenato da, più per il fatto che giochi a La Mecca che per meriti sportivi.In attesa di vedere in azione, ecco come si schiererebbero oggi in campo le 18 squadre della Saudi Pro League.