Deve essere il sogno di ogni allenatore: disporre di un portafogli pressoché illimitato cui attingere per fare mercato e vedere ogni richiesta esaudita, o quasi. Nella categoria dei tecnici al mondo, quelli che si sono trovati a sedersi sulle panchine delle squadre arabe nell’estate del 2023 occupano un posto bello alto tra i più invidiati. Certo, non tutti hanno avuto la stessa fortuna, o bravura, e allenare una big piuttosto che una squadra dei bassifondi della classifica fa una certa differenza. Però in un calcio in ascesa come quello saudita, un posto centrale non possono non averlo anche gli allenatori.



ALLENATORI - Ci sono passati anche alcuni nostri rappresentanti come Zenga e Cannavaro, ora tocca ad altre facce conosciute del calcio mondiale. Ci sono giovani di belle speranze, c’è chi prima aveva detto no ma poi si è fatto convincere, come Gerrard, c’è chi è tornato dopo una parentesi vincente in Sudamerica, come Jorge Jesus, c’è chi ha trovato qui il suo paradiso come Espirito Santo. Gli allenatori in panchina al via della Saudi Pro League 2023/24 sono vari e variegati e ben 11 dei 18 sono cambiati in questa estate. Ecco chi sono.