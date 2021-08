Niente Chelsea e Barcellona, Saul Niguez alla fine resta all'Atletico Madrid. Lo conferma anche il presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo, a Movistar+: "E' un grande giocatore, molto importante per l'Atletico. In questo momento vogliamo che resti, per noi è incedibile visto quanto manca alla chiusura del mercato. Sappiamo che nel mondo del calcio nulla è mai certo, ma lui sta bene e lo vogliamo con noi".