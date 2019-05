I contatti tra la Fiorentina ed il mercato francese rimangono sempre molto intensi, con la società gigliata che ha trovato oltralpe molti profili interessanti. Secondo quanto riportato da Violanews.com, il nome nuovo è quello di Teji Savanier, centrocampista del Nimes. Il giocatore di nazionalità francese si sta mettendo particolarmente in Ligue 1, dove ha siglato 6 gol e servito 13 assist, risultando il miglior passatore del campionato francese. Il ragazzo, classe 1991, è il tipico centrocampista dai piedi buoni, che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, dal mediano al trequartista, anche se con spiccate caratteristiche offensive. Savanier è molto richiesto in Francia, da Marsiglia e Monaco soprattutto, anche se la Fiorentina lo sta seguendo da vicino, la sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro, mentre l’ingaggio rientra nei parametri della squadra viola. Il Nimes sa che non potrà trattenerlo in estate, dopo aver rifiutato offerte a Gennaio