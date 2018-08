Dal 2012 al 2015 con la maglia della Fiorentina. La chiamata dell'Atletico Madrid lo ha portato in Spagna. Ieri, l'ultima vittoria, contro il Real Madrid in Supercoppa Europea, tramite la quale ha festeggiato il primo trofeo stagionale. Ma Stefan Savic non ha dimenticato le proprie origini.

Il cuore viola di Stefan Savic, che quando lo saluto in italiano ieri in flash mi fa: “Italiano? Sempre Forza Fiorentina!” pic.twitter.com/v5ZOtsCyzx — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 agosto 2018