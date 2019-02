L'ingaggio di Martin Caceres ha suscitato diverse critiche nelle scorse settimane. Eppure in casa Juve è vissuto come un passaggio obbligato per non farsi prendere dall'emergenza di gennaio dopo la partenza di Mehdi Benatia. Perché il percorso di crescita rimane tale ed è già rivolto al futuro. Ecco perché la Juve ha poi virato verso Caceres, in ballottaggio fino all'ultimo con Bruno Alves, quando aveva ormai in pugno Stefan Savic: il difensore dell'Atletico Madrid, infatti, avrebbe potuto giocare la partita di domani sera con la maglia bianconera. Un affare quasi fatto poi bloccato. Ci racconta tutto Nicola Balice, inviato di Calciomercato.com a Madrid.