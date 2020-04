: "Avevo offerte da Juve, Roma e Monaco, ma alla fine ho scelto il Milan. Direi che non ho sbagliato. Il Milan è arrivato un po' più tardi delle altre, ma poi non abbiamo faticato a trovare un accordo. E' stata una grande fortuna arrivare al Milan in quel periodo, se fossi andato in un'altra squadra non avrei vinto così tanto". Dejan Savicevic nel corso di una diretta Instagram con il nostro talent Carlo Pellegatti.