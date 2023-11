Lunga intervista di Dejan Savicevic, ex Milan e attuale presidente della federcalcio del Montenegro, a La Gazzetta dello Sport: "Chi vince quest'anno? Per la Champions è troppo difficile: ve lo dico a marzo. In Serie A, Inter e Milan sono le più forti. Metto anche il Milan, nonostante contro l’Udinese abbia sbagliato tutto".



LEAO - "Per me non è una sorpresa che giochi come con il Psg. Per me è una sorpresa andare in Qatar al Mondiale e non vederlo titolare. Leao ogni tanto è un Genio come ero io. Un piccolo Genio... ma diverso. Negli ultimi 2-3 anni è stato il migliore del Milan".



GENIO E SREGOLATEZZA - "A volte mancano gli stimoli. Vi faccio un esempio: al Marakana di Belgrado c’erano 90-100 mila persone e giocare lì mi piaceva tantissimo. In trasferta invece, con 7-10 mila persone, non avevo molta voglia..."



PIOLI - "Non riesco a vedere tutte le partite, ma Pioli ha vinto lo scudetto avendo un paio di giocatori forti e gli altri... meno. Giù il cappello per questo".