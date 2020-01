Javier Saviola, ex attaccante, tra le altre, di River, Verona, Barcellona e Benfica, parla a Bolivia Talk Show, parla a Desimpedidos di Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter e grande protagonista nell'ultima stagione col Flamengo: "Ha sorpreso tutti. Non so se in questo momento sia meglio andare in un altro club o restare, ma è un ottimo attaccante. Ha dimostrato di avere una qualità di marcatore naturale, dentro l'area è molto forte. È stata una stagione meravigliosa, ed è ora che una grande d'Europa venga a prenderlo".