abbiamo scritto qualche giorno fa su Calciomercato.com (),I dati (), testimoniano come l'attaccante argentino da inizio stagione ad oggipiù per mancanza di alternative da parte di Simone Inzaghi che non per necessità. Anche per questo motivoNo, non solo per i tempi tecnici dei viaggi intercontinentali che deve sostenere e che sempre e comunque lo riportano in Italia a pochi giorni dalle sfide di campionato in programma al rientro, ma anche perIn questo senso fanno suonare un primole parole in conferenza stampa pronunciate oggi dal ct della Seleccionche ha sottolineato un dettaglio dell'allenamento che, in quanto tendenzialmente non grave, solitamente resta all'interno delle mura del centro e che riguarda proprio l'attaccante dell'Inter: "Lautaro arriva bene, in salute, è reduce da un ottimo momento personale. E' arrivato in nazionale praticamente da zero e sta dando il suo contributo, questo è ciò che ci lascia tranquilli. Quanto alla sua condizione,È un toro, è forte".