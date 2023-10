Internazionale? Sì, una volta. Perché oggi l'Inter sta cambiando filosofia. Più nazionale che mai. Azzurra, chiaro.. Anche per il futuro si va verso quella direzione, con Marotta e Ausilio già al lavoro sul mercato per trovare italiani di qualità da aggiungere in squadra.- Ai nerazzurri piace il profilo di Andrea Colpani, 4 gol in 10 partite stagionali tra campionato e coppa.e in estate si era parlato di lui come possibile piano B dopo il mancato arrivo di Samardzic. Cresciuto con Bastoni nelle giovanili dell'Atalanta, l'Inter continuerà a monitorare da vicino il classe '99 di Palladino che può diventare un'alternativa a Barella, Frattesi e Mkhitaryan.- Se Colpani è una delle new entry nella lista di Marotta, chi invece piace da tempo all'Inter è Giorgio Scalvini, classe 2003 dell'Atalanta e ormai quasi un titolare fisso nella formazione ideale di Gasperini. In Nazionale fa coppia con Bastoni, per molti è uno dei migliori giovani in circolazione e in questi anni è entrato nel mirino dei top club europei.. Il prezzo è quello, l'Inter valuta e rimane alla finestra.- A Bergamo c'è anche Marco Carnesecchi, uno dei possibili nomi per il futuro. Con la cessione di Onana l'Inter ha puntato su Sommer ma probabilmente è solo una soluzione temporanea,. Prima di andare su Sommer, tra l'altro, tra le idee per la porta c'era Vicario, poi andato al Tottenham. E nell'ultima sessione di mercato ai nerazzurri sono stati accostati anche Baldanzi e Fazzini dell'Empoli.- Segno che il Made in Italy sta diventando una delle mission per il futuro., così potrebbe essere per nuovi obiettivi a gennaio o l'estate prossima. Un'Inter sempre più nazionale, la nuova Italia di Spalletti può colorarsi (soprattutto) di nerazzurro.